Novos casos de Covid-19 e incidência com tendência crescente. Ómicron já é dominante em Portugal

O número de novos casos de infeção por Covid-19 por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 630 casos, com tendência crescente a nível nacional e fortemente crescente na região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o recente relatório de monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19.

Já no grupo etário com idade superior ou igual a 65 anos, o número de novos casos de infeção por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 244 casos, com tendência estável a nível nacional

O R(t) apresenta valor igual ou superior a 1, indicando uma tendência crescente da incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional (1,11) e em todas as regiões à exceção das regiões Centro e Algarve. A manter esta taxa de crescimento, a nível nacional, estima-se que o limiar de 960 casos em 14 dias por 100 000 habitantes possa ser ultrapassado entre 15 e 30 dias. A região de LVT foi aquela em que se registou um valor mais elevado do R(t) (1,22).



O número de casos de Covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no Continente revelou uma tendência estável, correspondendo a 61% (na semana anterior foi de 62%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.

A nível nacional, a proporção de testes positivos foi de 3,4% (na semana anterior foi de 3,1%), encontrando-se abaixo do limiar definido de 4,0%. Observou-se um aumento do número de testes para deteção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias.





Nos últimos sete dias, 84% dos casos de infeção por Covid-19 foram isolados em menos de 24 horas após a notificação (na semana passada foi de 89%) e, no mesmo período, foram rastreados e isolados, quando necessário, todos os contactos em 58% dos casos.





A variante Delta (B.1.617.2) foi a variante dominante em Portugal entre 29 de novembro e 12 de dezembro. A monitorização em tempo real de casos prováveis da variante Ómicron através da "falha" na deteção do gene S mostra um aumento muito acentuado da circulação desta variante a partir de dia 6 de dezembro de 2021.



A variante Ómicron é já dominante em Portugal, tendo uma proporção de casos estimada de 61,5% no dia 22 de dezembro de 2021.



A mortalidade específica por Covid-19 (21,8 óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes) apresenta uma tendência estável. Esta taxa de mortalidade revela um impacto elevado da pandemia na mortalidade.