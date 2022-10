No OE de 2022, o Executivo tinha feito precisamente a mesma previsão de receitas com novos radares.



O Governo vai adquirir novos radares de controlo de velocidade em 2023, segundo a proposta do Orçamento do Estado (OE), prevendo “um impacto na receita que rondará os 13 milhões de euros” com a expansão da rede nacional de fiscalização automática de velocidade.No OE de 2022, o Executivo tinha feito precisamente a mesma previsão de receitas com novos radares.

O Relatório do OE para 2023 prevê um aumento de 15% de financiamento para a Segurança Interna face a 2022, fixando-se em 2,47 mil milhões de euros. A grande maioria (74,7%, ou seja 1848,9 milhões de euros), será para a massa salarial da PSP e da GNR. A primeira ficará com 855 milhões de euros, e a segunda com 869,6 milhões de euros.





De destacar ainda a autorização dada à Autoridade de Proteção Civil para transferir 31,7 milhões de euros para os corpos de bombeiros.