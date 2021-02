No espaço de um mês o número de casos ativos de Covid-19 em Portugal caiu 102 mil. Na sexta-feira havia 70 255 pessoas infetadas com o SARS-CoV-2, quando em 26 de janeiro eram 172 893. De acordo com o Relatório de Situação da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 1071 novos casos na sexta-feira e 33 óbitos com Covid-19 – desde 28 de outubro que não havia um número tão baixo de mortes devido ao novo coronavírus.









Com a diminuição de casos novos e ativos, tem baixado também a pressão nas unidades hospitalares. O número de internados (2180) é o mais baixo desde 31 de outubro, e os internados em Cuidados Intensivos (492) iguala o registo de 1 de janeiro.

Apesar da melhoria dos dados em Portugal, o País continua a ser um dos que têm mais casos e mortes por milhão de habitantes em todo o Mundo.