O presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa lamentou esta quarta-feira o “desinvestimento” na rede oficial do Ensino de Português no Estrangeiro, na qual o número de alunos (39 540, no ano letivo 2019/20) foi o mais baixo deste século.









“O objetivo do Instituto Camões é cada vez mais ensinar português para estrangeiros, em detrimento do ensino paralelo, com cada vez menos alunos”, afirma Pedro Rupio. A consequência, sublinhou, é “o afastamento do público português e lusodescendente”.