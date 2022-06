Número de baixas por doença aumenta 86% em maio para 333.037

O número de baixas por doença aumentou 86% em maio face ao mesmo período do ano passado e subiu 28,4% comparando com abril, para 333.037, mostram as estatísticas mensais da Segurança Social divulgadas esta segunda-feira.

"No mês de maio, as prestações de doença foram atribuídas a 333.037 pessoas", lê-se na síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O número de beneficiários aumentou em 28,4% face ao mês anterior, verificando-se assim mais 73.720 pessoas a receber prestações por doença face a abril.