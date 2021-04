Número de casos ativos de Covid-19 em Portugal a baixar há duas semanas

Com o número de casos ativos de Covid-19 a baixar há 14 dias consecutivos, Portugal registava este domingo 26 134 infetados com SARS-CoV-2. É o número mais baixo registado desde dia 2 de outubro.Em 24 horas, foram detetados 193 casos positivos, o que leva o País a níveis que já não tinha desde 25 agosto (quando se notificaram 192 novos casos). Houve ainda quatro mortes a lamentar e subiu o número de internados – eram domingo mais cinco do que no sábado –, mas, em contrapartida, nove pessoas saíram dos Cuidados Intensivos (ficaram 117). É o valor mais baixo desde 8 de outubro, quando havia 115 camas ocupadas. No domingo, havia mais 349 pessoas recuperadas da Covid-19: são já 780 322 curados desde o início da pandemia.Lisboa tem maioria dos novos casosA região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) teve 57% dos novos casos de Covid-19 no País. Dos 193 registados, 111 são de LVT. Seguem-se a região Norte (com 30) e o Centro (19).