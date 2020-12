Portugal registou esta terça-feira mais 72 mortos com Covid-19 e 2401 casos, o número mais baixo de novas infeções desde 20 de outubro. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde contabilizou também 7935 recuperados, um máximo desde 16 de novembro. Com o número de curados da doença a superar largamente o de novas infeções, o resultado são menos 5606 casos ativos.









Boas notícias também no número de internamentos, com menos 67 doentes hospitalizados, num total de 3275. Desde 12 de maio que o número de internados não descia tanto. Nos Cuidados Intensivos há 521 doentes, menos quatro do que na véspera. A região Norte, com 1300 infeções, abarca mais de metade dos novos casos.

O País ultrapassou as 300 mil infeções desde o início da pandemia e soma 4577 mortes. Das 72 mortes registadas terça-feira, mais de metade (43) ocorreram no Norte, 13 no Centro, 11 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo e duas no Algarve.





Um dos mortos esta terça-feira registados é uma mulher entre os 20 e os 29 anos, subindo para cinco os óbitos nesta faixa etária. Morreu também um homem entre os 40 e os 49 anos e outro entre os 50 e os 59. Ainda assim, 48 das 72 vítimas mortais tinham mais de 80 anos.