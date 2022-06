Número de casos de Covid-19 volta a cair na última semana, mas mortes sobem: há 292 óbitos e 158 534 infetados

O número de casos de Covid-19 voltou a cair na última semana em Portugal, mas as vítimas mortais aumentaram.De acordo com o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde, entre 31 de maio e 6 de junho foram registados mais 292 mortes (+98) e 158 534 infetados (-15479 casos).Os internamentos em enfermarias estão em queda: há menos 101 doentes internados, num total de 1991. Nas unidades de cuidados intensivos permanecem 108 pacientes (mais 1 relativamente à semana passada).A Região de Lisboa e Vale do Tejo lidera no número de novos casos: são 69 545, um aumento relativamente à semana anterior (+ 3337). A Região autónoma da Madeira teve também um aumento no número de casos: 4 512 (+1149).Em atualização