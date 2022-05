Número de casos e mortes por Covid-19 volta a subir em flecha na última semana: 230 óbitos e 188 970 infetados

Portugal registou mais 188 970 casos e 230 mortes por Covid-19 entre os dias 17 e 23 de maio.

De acordo com o relatório da Direção Geral da Saúde, divulgado esta sexta-feira, há mais 12 699 casos comparativamente à semana anterior, numa altura em que o RT se situa em 1,13. A incidência de novos casos subiu para 1835 casos por cada 100 mil habitantes, uma subida de 7% face à semana anterior.





Em relação ao número de mortos, há mais 38 vítimas mortais a registar face ao balanço da última semana.

O número de internamentos subiu bastante: há agora 1848 doentes em enfermaria (mais 392 face à semana passada) e 99 em unidades de cuidados intensivos (mais 15).



Relativamente à distribuição geográfica de novos casos e mortes, o Norte é a região com maior número de novos casos: foram 71 057 (menos 813 do que na semana passada) e 85 mortos (mais 34). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, que registou 66 341 novos casos de infeção na última semana (mais 14 818 que na anterior) e 56 mortes (menos 1). O Centro conta 28 986 casos (menos 2346) e 56 mortos (mais 2), o Alentejo com 8758 (mais 390) e mais 18 mortos (mais dois) e o Algarve tem 6548 novos casos (mais 550) e 10 mortes (mais três). Os Açores registam 5280 novos casos e duas mortes, enquanto a Madeira tem 2000 novos casos numa semana e três mortos.