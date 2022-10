Número de dentistas quase duplicou, ordem alerta para saturação do mercado

O número de dentistas quase duplicou desde 2010, apesar do "aumento significativo" de profissionais que deixaram de exercer em Portugal, optando por trabalhar em países como França ou Reino Unido, revelam dados da Ordem dos Médicos Dentistas divulgados esta quarta-feira.

No final de 2021, a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) contava com 12235 profissionais com inscrição ativa e a exercer em Portugal, mais 5,1% relativamente ao ano anterior.

Comparando com 2010, ano em que estavam 6905 profissionais, há mais 5330 dentistas, refere o estudo "Números da Ordem", que reflete "os grandes números, estimativas e tendências da profissão.