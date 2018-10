Número de desempregados aumenta pelo segundo mês

Na análise por regiões, verificaram-se descidas apenas em Lisboa e Vale do Tejo e nas Ilhas.

13:35

A subida foi muito ligeira (menos de mil pessoas) mas suficiente para fazer de Setembro o segundo mês consecutivo de aumento no total de desempregados registados nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas.

Os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, revelados esta segunda-feira, 22 de outubro, mostram que em setembro estavam registados 338.935 indivíduos desempregados, número que representa 68,2% de um total de 497.153 pedidos de emprego.

Este número de desempregados registados representa uma descida homóloga acentuada (17,5%, ou quase 72 mil pessoas), mas uma ligeira subida face ao mês anterior. Entre agosto e setembro deste ano o número de pessoas desempregadas aumentou em 788 (+0,2%).

Já em agosto se tinha verificado um aumento (o maior desde 2012 para um mês de Agosto), pelo que setembro foi o segundo mês consecutivo de subidas mensais.

Em julho tinha sido fixado um mínimo de 16 de anos, com o desemprego registado ligeiramente dos 330 mil. Assim, apesar da segunda subida mensal seguida, o número de desempregados registados nos centros de emprego permanece abaixo dos 340 mil, o que representa um nível historicamente baixo.

A descida em termos homólogos também permanece acentuada (bem acima dos 10%), sendo que para a redução verificada em setembro "contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há um ano ou mais, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o 1º ciclo básico", refere o IEFP.

Na análise por regiões, verificaram-se descidas apenas em Lisboa e Vale do tejo (-1,3%) e nas Ilhas (-2,2% nos Açores e -0,1% na Madeira). Em termos homólogos verificam-se quedas em todas as regiões, com destaque para o Alentejo (-19,6%) e o Norte (-19,3%).