Número de desempregados inscritos baixa em junho

O número de pessoas desempregadas inscritas nos centros de emprego do IEFP persistia acima dos 400 mil no final de junho, embora tenha registado uma queda ligeira face a maio.



Segundo os dados divulgados pelo IEFP, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 406.665 indivíduos desempregados. Este número representa uma queda de 0,6% face a maio, o que traduz uma redução de 2.269 desempregados inscritos.



Na comparação homóloga (junho deste ano contra junho de 2019), regista-se um aumento de 36,4% no número de desempregados, o que representa mais 108.474 inscritos.