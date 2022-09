O número de novos imigrantes em Portugal ultrapassou no primeiro semestre do ano o total de 2021, ao serem atribuídos cerca de 133 mil novos títulos de residência, segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. São mais 22 mil face a todo o ano passado. Dos 133 mil vistos de residência, 48 mil foram a brasileiros, seguindo-se 46 mil a ucranianos.A maior comunidade de imigrantes no País é de brasileiros, com 250 mil residentes.