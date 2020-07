Número de infetados com coronavírus em fábrica de conservas de Vila do Conde sobe para 12. Uma criança entre os doentes

Gencoal,

O número de infetados com coronavírus no surto detetado na fábrica de conservasde Caxinas, em Vila do Conde, subiu para 12, confirmou ao CM fonte da ARS-Norte. Entre os infetados está uma criança de 10 anos.A ARS-Norte está no local e está a investigar as ligações entre os casos detetados, uma vez que a criança infetada frequenta um jardim de infância em A Ver-O-Mar e haverá risco de contágio a outras crianças da mesma instituição.Elisa Ferraz, autarca local, garantiu estar a acompanhar a situação e explicou como surgiu este foco de contágio.Segundo relatou, o marido de uma funcionária regressou infetado do Brasil, contaminou a companheira e esta as colegas. A fábrica continua a laborar, estando apenas encerradas as zonas onde foi detetado o foco de infeção.