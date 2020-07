Número de infetados com coronavírus em fábrica no Carregado sobe para 54

Subiu para 54 o número de infetados na fábrica Geberit, no Carregado, Alenquer. O número disparou depois das centenas de testes de despistagem realizados este fim de semana nas instalações da unidade de produção de cerâmicas, sendo que esta segunda-feira contavam-se 42 casos.Os primeiros dois casos foram detetados na passada segunda-feira, dia 6. A pedido do delegado de saúde foram testados todos os contactos próximos, sendo que 14 trabalhadores testaram positivo.A empresa decidiu testar os cerca de 400 colaboradores, sendo que já 54 testaram positivo, confirmou o autarca de Alenquer, Pedro Folgado. Os funcionários aguardam os resultados em casa. A Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo confirmou que 365 funcionários foram testados e que os 54 infetados estão isolados em casa.Já em maio dois trabalhadores da multinacional suíça tinham testado positivo para a COVID-19. Na altura o delegado de saúde garantiu que as medidas impostas pela empresa eram as mais adequadas.Não há registo de outros surtos na zona industrial do Carregado. Ao que o CM apurou, 15 dos infetados são moradores no concelho de Alenquer e os restantes residem na área da Grande Lisboa.