Número de infetados com coronavírus em lar de Alcabideche sobe para 52

O número de infetados com coronavírus no surto detetado no lar de lar de São Vicente, do centro paroquial de Alcabideche (Cascais), subiu para 52 esta sexta-feira. Os infetados são 45 utentes e 7 funcionários, sabe o Correio da Manhã.

No total, este lar tem 71 utentes e 56 funcionários, já todos foram testados ao longo dos últimos dias.