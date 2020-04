Número de infetados com coronavírus nos Açores sobe para 100

Os Açores atingiram esta segunda-feira os 100 infetados com covid-19, com seis novas pessoas com testes positivos nas últimas 24 horas, todas de São Miguel, informou esta segunda-feira a Autoridade de Saúde Regional.

Os novos casos diagnosticados na ilha de São Miguel reportam-se a três mulheres, entre os 28 e os 59 anos, e três homens, entre os 28 e os 66 anos, e todos "apresentam situação clínica estável e estão a ser acompanhados pelas delegações de saúde concelhias, estando em curso os procedimentos definidos para caso confirmado e de vigilância de contactos próximos".

De acordo com a autoridade, foram realizadas 183 análises à covid-19 nas últimas 24 horas nos dois laboratórios de referência dos Açores, em São Miguel e na Terceira.

Até ao momento, já foi detetado na região um total de 100 casos positivos de covid-19, verificando-se cinco recuperados, quatro óbitos e 91 casos ativos para infeção pelo novo coronavírus.

Os casos ativos dividem-se entre as ilhas de São Miguel (58), Terceira (sete), Graciosa (quatro), São Jorge (sete), Pico (dez) e Faial (cinco).

Em Portugal, segundo o balanço feito esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).

Dos infetados, 1.187 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 277 doentes que já recuperaram.