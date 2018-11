Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de jovens acolhidos diminui 8%

Mais de sete mil crianças e adolescentes retirados às famílias.

Por Francisca Genésio | 01:30

O número de crianças e jovens em situação de acolhimento - retirados às famílias - no ano passado (7553) diminuiu 8% comparativamente a 2016 segundo o relatório Casa 2017 que caracterizou 10 410 crianças. Deste total, 2202 iniciaram acolhimento.



A maioria dos casos caracterizados (73%) deve-se a situações de negligência, como falta de supervisão e acompanhamento familiar, assim como a exposição a comportamentos de risco da criança/jovem e "modelos parentais desviantes".



Segundo o documento, 36% do total de jovens têm entre 15 e os 17 anos. Os distritos do Porto, Lisboa, Braga e Setúbal, são os que têm mais jovens em situação de acolhimento, totalizando quase metade do total (49%).



Segundo o relatório, 2017 fica também marcado como o ano em que mais jovens cessaram a situação de acolhimento (2857) desde 2010.



"Menos entradas e mais saídas de acolhimento é muito relevante. Significa que estamos a trabalhar no bom sentido", disse Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.