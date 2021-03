Número de mortes por Covid-19 em lares baixou 98% no útimo mês

A semana de 8 a 15 de março foi a que registou menos óbitos por Covid-19 nos lares desde o início da pandemia, revelou a ministra da Segurança Social, esta quarta-feira, sublinhando uma redução de 98% no último mês.

A ser ouvida na Comissão de Trabalho e Segurança Social, juntamente com a restante equipa ministerial, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social aproveitou para "partilhar que esta semana [de 8 a 15 de março] foi a semana (...) [com] menos óbitos nos lares desde que a pandemia começou".

De acordo com Ana Mendes Godinho, e citando dados comparativos internacionais sobre o número de óbitos na Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) face ao número de óbitos totais, Portugal "teve uma das taxas mais baixas da Europa".