Numero de mortos com coronavírus em Lar de Reguengos de Monsaraz sobe para nove

O número de mortos por coronavírus no surto detetado num lar em Reguengos de Monsaraz subiu para nove, tendo sido registada a morte de mais um utente este sábado. Trata-se de uma idosa com 87 anos que estava internada no Hospital de Évora.



O balanço de vítimas mortais no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS) é agora de oito utentes e uma funcionária.





Os 60 idosos infetados no lar foram transferidos para um pavilhão disponibilizado pela Câmara Municipal, preparado para o efeito, sendo que a instituição foi alvo de um processo de desinfeção. Estão ainda ativos mais de 130 casos ativos em Reguengos de Monsaraz(Em atualização)