Número de mortos duplica em 24 horas em Portugal

O número oficial de mortos devido ao Covid-19 duplicou este sábado, passando de seis para 12 em 24 horas. A Direção-Geral da Saúde (DGS) continua a não revelar a idade e o sexo das vítimas mortais. Revela apenas que os 12 falecidos têm entre 64 e 94 anos e que tinham todos comorbilidades associadas.

O CM apurou que dos seis mortos este sábado revelados, um foi um homem de 73 anos de Ermesinde, que foi este sábado a sepultar, e deixa três filhos. Outra vítima é de São João de Ovar. Uma outra, de Braga. Tinha mais de 90 anos e estava internada num lar. Morreu no hospital de Braga.

O total de infetados subiu 286 (25%) para 1280. Há 156 doentes internados nos hospitais (mais 30), encontrando-se 35 nos Cuidados Intensivos, mais nove do que esta sexta-feira. As restantes pessoas infetadas encontram-se em casa. Cinco doentes já recuperaram. A subida de 25% no número de casos é menor do que o aumento registado nos últimos dias. A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou este sábado que está previsto que "o pico da curva se situe à volta do dia 14 de abril", de acordo com cálculos de especialistas. Há uma semana, a ministra afirmara que os casos iam continuar a subir até final de abril.

O número de testes ao vírus tem vindo a subir, tendência que vai continuar, revelou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Segundo a responsável, estão a ser realizados 1400 a 1500 por dia, mas há stock para realizar 9 mil testes diários no SNS e mais 17 mil no setor privado.

Este sábado, a DGS criou normas específicas para os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à Covid-19. Todos terão de fazer, diariamente, a sua auto monitorização. Na prática, terão de medir e registar a "temperatura timpânica", assim com registar sintomas, em caso disso.



Serão as unidades de Saúde as responsáveis por entregar as tabelas de registo e por receber, depois, a monitorização. A autoridade da Saúde publicou ainda uma diretriz dirigida a unidades de resposta a idosos. O documento frisa a limitação de visitas desnecessárias.



PORMENORES

Mais 4 mil sob vigilância

O número de pessoas sob vigilância subiu cerca de 4 mil para 13 155. São pessoas que se encontram de quarentena obrigatória por contacto com alguém infetado.



Mortalidade de 1%

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou que em Portugal a taxa de mortalidade do novo coronavírus é de "cerca de 1%" e está abaixo dos valores doutros países, mas admite que isto possa vir a mudar.



Infetados no Santa Maria ocupam três enfermarias

Os hospitais de Santa Maria e Curry Cabral, ambos em Lisboa, totalizam a maioria dos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus na Grande Lisboa. Segundo o CM apurou, o Santa Maria tinha, ontem, pelo menos 3 enfermarias cheias e uma unidade de Cuidados Intensivos praticamente cheia.