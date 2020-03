Número de mortos por coronavírus em Portugal sobe para 60. Há 3544 infetados

O número de mortos por coronavírus em Portugal subiu esta quinta-feira para 60.



No boletim disponibilizado pela Direção Geral de Saúde (DGS) pode ver-se que o número de infetados subiu para 3544. Há 43 casos recuperados e 2145 que aguardam resultado laboratorial. Nos cuidados intensivos estão 61 pessoas de um total de 191 internados.





O documento indica que estão confirmadas 28 mortes na região Norte, 13 na região Centro, 18 na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.O Alentejo continua sem registo de mortos por coronavírus, assim como os arquipélagos da Madeira e dos Açores.Há 14994 contactos e vigilância pelas autoridades de saúde.Momentos depois de ter sido divulgado o boletim da DGS, foi realizada a habitual conferência de imprensa. Nesta, Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde, prestou alguns esclarecimentos e reforçou que, relativamente aos doentes infetados, o "sintoma que dá mais nas vistas é a tosse, depois febre e dificuldade respiratória".Graça Feitas, respondendo a diversas questões dos jornalistas, disse que todas as pessoas que forem rastreadas ao Covid-19 terão acesso a um teste.Na conferência desta quinta-feira marcaram presença além de Graça Freitas, o secretário de Estado da Saúde, António Sales, e o Presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.Os sintomas que se registaram mais até ao momento são cefaleia (63%), tosse (53%) e febre (48%). A estes seguem-se a fraqueza generalizada (37%), as dores musculares (31%) e as dificuldades respiratórias (19%).A grupo etário onde se regista maior número de mortos é das pessoas com mais de 80 anos, um total de 19 pessoas (17 mulheres e 16 homens). A este grupo etário segue-se o dos 70 aos 79 anos, que regista até ao momento 15 mortes (1 mulher e 14 homens).Dos 60 aos 69, oito homens morreram vítimas do coronavírus. No grupo etário dos 50 às 59 anos, uma mulher e três homens morreram.