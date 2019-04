Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de nascimentos sobe nos primeiros meses de 2019

Evolução de 1 de janeiro até 18 de abril traduz uma subida de 2,1% face a 2018.

Por João Saramago | 09:39

Portugal registou no início do ano um ‘Baby Boom’ com um acréscimo de 2,1% no número de nascimentos.



Dados do Instituto dos Registos e Notariados revelam que entre 1 de janeiro e 18 de abril nasceram em Portugal 22 681 crianças, mais 484 por comparação com os 22 197 registados em igual período de 2018.



Por concelhos, foi no Porto, com mais 86 nascimentos face a 2018, que houve uma maior subida. Surgem depois Loures (68), Lisboa e Amadora.



Os dados consolidam os resultados obtidos com o teste do pezinho, esta sexta-feira divulgados pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA), referentes aos primeiros três meses do ano.



Fizeram o diagnóstico precoce de doenças 21 348 crianças, quando no ano anterior foram 20 364, numa evolução positiva de 4,8%. "Desde 2012 (21 750) que não eram realizados tantos testes do pezinho", divulgou o INSA.