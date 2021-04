Desde 20 de março que o número de novos casos não era superior ao de recuperados. Na quarta-feira, registaram-se 602 casos de Covid-19 em Portugal e foram dados como recuperadas 601 pessoas. Como houve 9 óbitos, os casos ativos baixaram, mas é a primeira vez em quase três semanas que há esta inversão na evolução dos dados da pandemia. O número de internados em hospitais subiu (mais 7 face a terça-feira, são 495), e o mesmo aconteceu com os internados em Cuidados Intensivos: são agora 122, mais 6 do que no dia anterior. O índice de transmissibilidade mantém-se: 1,01 (nacional) e 1,02 (continente).









A nível mundial, Portugal ocupa o 93º lugar na taxa de incidência de óbitos por 100 mil habitantes a 14 dias, e o 107º lugar na incidência de novos casos. Já na testagem, Portugal é o 18º país da Europa (32º no Mundo) nos testes por milhão de habitantes, atrás de países como a Dinamarca, Áustria, Reino Unido, República Checa, França, Bélgica ou Espanha.

No Brasil, foram identificadas um conjunto de 18 mutações no SARS-CoV-2 por investigadores da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Esta descoberta pode indiciar a existência de uma nova variante do coronavírus naquela região do sudeste brasileiro.