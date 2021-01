Número de óbitos por Covid-19 em lar de Arraiolos sobe para quatro

O número de óbitos no surto de covid-19 detetado num lar do concelho de Arraiolos, no distrito de Évora, subiu para quatro, mais dois do que no anterior balanço, informou esta quarta-feira a câmara municipal.

Num comunicado publicado na sua página de Internet, o Município de Arraiolos indicou que já morreram quatro utentes do lar da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Igrejinha, na sequência do surto na instituição.

Em relação ao anterior balanço feito à agência Lusa pelo vice-presidente da autarquia, Jorge Macau, no dia 20 deste mês, registaram-se mais duas mortes, o que totaliza os quatro óbitos associados à covid-19 neste lar.

Segundo o comunicado da câmara municipal, no total, 24 utentes e 16 funcionários ficaram infetados com o SARS-CoV-2 no surto neste lar.

"Dos 16 funcionários, quatro já se encontram recuperados" e um dos utentes infetados encontra-se internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), precisou o município.

A Câmara de Arraiolos realçou ainda que tem distribuído alimentação aos utentes e aos funcionários que se encontram de serviço no lar, e também aos idosos cujo apoio domiciliário era garantido pela associação, além de assegurar o serviço de lavandaria.

Detetado no início deste mês, o primeiro caso de covid-19 na instituição foi o de um funcionário que começou a ter sintomas da doença e fez um teste com resultado positivo.

A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 2.159.155 mortes no mundo entre os 100.236.600 infetados desde que o SARS-CoV-2 foi identificado na China em dezembro de 2019, indica o balanço diário da agência France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.