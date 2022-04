Ainda não estão reunidas as condições para que os portugueses possam deixar de usar a máscara: é que, segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde divulgados esta sexta-feira, a mortalidade por Covid-19, ainda que estável, continua acima do pretendido: 28,8 óbitos em 14 dias por um milhão de habitantes. A linha vermelha é de 20. A transmissibilidade é elevada, com tendência decrescente. O impacto e gravidade da Covid-19 estão reduzidos.