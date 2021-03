Número de portugueses com uma dose da vacina da Covid-19 atinge um milhão nos próximos dias

O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira que nos próximos dias o número de portugueses com uma dose da vacina contra a covid-19 atingirá um milhão e que cerca de meio milhão terá já as duas tomas completas.

António Costa transmitiu este dado na sua conta pessoal na rede social Twitter, depois de ter participado em mais uma reunião sobre a evolução da situação epidemiológica em Portugal, no Infarmed, em Lisboa, com a presença do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, representantes de partidos, membros do Conselho de Estado e parceiros sociais.

Desta reunião, o primeiro-ministro destacou a informação de que o plano de vacinação "tem como meta chegar ao final da semana com 80% dos maiores de 80 anos inoculados".

"Nos próximos dias, mais de um milhão de portugueses estarão vacinados com uma dose e meio milhão com duas doses da vacina", frisou.

Em relação à situação epidemiológica do país, António Costa considerou que se mantém "estável" em Portugal, assistindo-se a uma "redução do número de casos covid-19".

"No entanto, o risco efetivo de transmissão está a aumentar. Não obstante o desconfinamento em curso, é muito importante manter todas as cautelas e aplicar as medidas de prevenção", advertiu o primeiro-ministro.