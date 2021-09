O número de pessoas em situação sem-abrigo em Portugal disparou, no ano passado, e é agora 8209. De acordo com o levantamento publicado esta terça-feira no portal da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, foram detetadas mais 1102 cidadãos nesta circunstância do que em 2019.Do total, mais de metade (4786) estão na Área Metropolitana de Lisboa e 1213 (15%) na região do Porto. A grande maioria são homens, têm entre 45 e 64 anos e vivem na rua há menos de um ano. A principal causa é a dependência de álcool ou de substâncias psicoativas. O estudo revela ainda que há 36 ex-combatentes sem casa ou tecto.