Número de veículos matriculados cai 8,5% em janeiro

O número de veículos matriculados em Portugal em janeiro sofreu uma queda de 8,5%, face ao mesmo período do ano anterior, para 17.504 unidades, segundo dados esta segunda-feira divulgados pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

"Em janeiro de 2020 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 17.504 veículos automóveis, ou seja, menos 8,5% do que em igual mês do ano anterior", lê-se num comunicado enviado por aquela associação.

Fazendo uma análise por categorias e tipos de veículos, observou-se que, no período mencionado, foram matriculados 14.423 automóveis ligeiros de passageiros novos, o que corresponde a uma descida de 8% em relação a janeiro de 2019.

Já no caso dos veículos ligeiros de mercadorias, a queda foi ainda maior, com 2.595 unidades matriculadas, menos 11% do que no período homólogo.

Quanto aos veículos pesados, categoria que engloba veículos de passageiros e de mercadorias, no primeiro mês deste ano verificou-se uma queda de 7,6%, tendo sido comercializados 486 veículos.