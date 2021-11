Há um ano, quando ainda não tinham sido administradas vacinas contra a Covid-19, havia seis vezes mais doentes internados, nove vezes mais óbitos e o dobro dos casos ativos em comparação com a atualidade.O País vivia em Estado de Emergência, com recolher obrigatório à noite e aos fins de semana após as 13h00, estavam proibidas feiras e mercados, o teletrabalho era obrigatório.