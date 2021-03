"Nunca disse que o pior já passou", afirma António Costa sobre pandemia

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que há ainda muito a fazer perante as fraturas provocadas pela pandemia da Covid-19 em vários setores da sociedade.Em entrevista ao jornal Público, o chefe de Governo relembrou a imprevisibilidade do atual momento. "Nunca disse que o pior já passou, nem do ponto de vista sanitário, nem do ponto de vista económico e social", frisou.O primeiro-ministro destacou os vários desafios que o País enfrenta. "No dia em que deixarmos de ter qualquer infectado, continuaremos a ter 400 mil desempregados e muitas empresas que, entretanto, faliram", concluiu.