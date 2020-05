Nunca houve tantos doentes a recuperar de covid-19 em Portugal

Em apenas 24 horas, mais 814 pessoas foram dadas como recuperadas da Covid-19. É o número mais alto desde que foi registado o primeiro caso da infeção em Portugal, em março. No dia em que o número de óbitos atingiu os 1218, o de recuperados chegou à marca dos 4636.

Os números foram avançados este domingo, em conferência de imprensa, pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que contabilizou em 29 036 os casos da doença no País, ou seja, mais 226 do que no sábado. A maior parte dos novos infetados situa-se na faixa etária entre os 20 e os 29 anos (mais 50). Entre sábado e domingo, todas as mortes ocorreram no Norte ou em Lisboa.

Um dia após a Organização Mundial da Saúde ter anunciado que desinfetar as ruas com pulverizadores não é eficaz, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, frisou que desinfetar pequenas superfícies como mesas, armários e equipamentos continua a ser útil na prevenção da disseminação do novo coronavírus.



Descartou, no entanto, a possibilidade do SARS-CoV-2 vir a "desaparecer naturalmente", dizendo que, "provavelmente", se tornará endémico, como "milhares de outros vírus que convivem com os seres humanos". Quanto à suspensão dos tratamentos de fertilidade devido à pandemia, Graça Freitas remete o assunto para o Conselho de Procriação Medicamente Assistida. Já Lacerda Sales garantiu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a retomar a atividade não Covid. E vincou que os cidadãos podem recorrer ao SNS com "segurança".



Grávidas e bebés vão ter novas regras

Graça Freitas adiantou que "nas próximas 24 ou 48 horas" serão emitidas novas orientações para o acompanhamento de grávidas e recém-nascidos. Há que clarificar casos em que grávidas estão infetadas e os bebés não.





