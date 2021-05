Nunca nasceram tão poucos bebés como em janeiro e fevereiro de 2021

Janeiro e fevereiro de 2021 tiveram os números mensais de nascimentos mais baixos desde que há registos, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em janeiro nasceram com vida 5.912 crianças (menos 19,3% que em janeiro do ano passado) e em fevereiro, 5.651 (menos 11,1% do que no mesmo mês de 2020).

O número de mortes ocorridas nos dois primeiros meses de 2021 foi bastante superior ao período homólogo do ano anterior e, em conjunto com a descida no número de nascimentos, provocou "um forte agravamento do saldo natural", o indicador calculado a partir da diferença entre nascimentos e óbitos.