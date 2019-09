Nuno Nunes substitui João Sousa na Comissão Executiva da Altice Portugal

Nuno Nunes é o novo 'Chief Sales Officer B2B' da Comissão Executiva da Altice Portugal, substituindo João Sousa que transitou para a administração dos CTT, foi esta sexta-feira anunciado."Esta nomeação acontece na sequência e de acordo com a reorganização, recentemente anunciada pela Altice Portugal, para o segmento empresarial", indicou, em comunicado, o grupo de telecomunicações.O novo administrador tem quase 20 anos de experiência no setor, tendo já desempenhado funções de direção na NOS e na Onitelecom."Foi com enorme satisfação e sentido de responsabilidade que aceitei o convite [...]. Acredito que com humildade, empenho e dedicação é possível garantir o crescimento deste grande projeto e atingir ainda melhores resultados, que dignifiquem a marca, os acionistas, os colaboradores e, sobretudo, os clientes", considerou, citado no mesmo comunicado, Nuno Nunes.De acordo com a Altice, este responsável vai assegurar "uma estratégia mais forte" na área empresarial, alinhada com os pilares estratégicos da empresa e com o seu posicionamento no país.Em comunicado, a Altice adianta que Nuno Nunes foi a primeira escolha do presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, tendo esta decisão merecido, "desde logo, a concordância e confiança dos acionistas", sublinhou a empresa.O quadro da Altice vai agora assumir a nova estratégia de revitalização dos serviços empresariais, "alinhados com as áreas de inovação, tecnologia e investigação", bem como com a aposta no território.Desta forma, o grupo pretende "aumentar a sua liderança no território nacional", sem discriminar qualquer região ou a dimensão empresarial do cliente.Nuno Nunes, de 49 anos, é licenciado em Engenharia Eletrónia e Telecomunicações pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) e em 'Leadership & Management' pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG).o novo 'Chief Sales Officer/B2B' da Altice Portugal substitui assim João Sousa que, recentemente, abandonou o cargo para integrar a administração dos CTT, na sequência da renúncia da vogal do Conselho de Administração e da Comissão Executiva dos Correios Dionizia Farinha Ferreira.