O banho de despedida de Nick, o cão da Força Aérea que se reforma após oito anos de serviço

A Força Aérea Portuguesa assinalou simbolicamente o Dia Mundial do Cão, celebrado esta quarta-feira, com o "último" banho ao cão Nick, que se "reformou" no passado dia 20 de agosto.

Nick é um Pastor Belga Malinois, nascido a 6 de junho de 2010. Desempenhou funções de guarda e segurança durante oito anos na Força Aérea, após ter concluído o curso com aproveitamento. É um dos cães com maior número de participações em demonstrações cinotécnicas, inclusive em vários eventos de grande visibilidade.





O canídeo vai ficar com o seu tratador de sempre."Obrigada, NICK, cão PA-749", remata a entidade em comunicado.