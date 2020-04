Kauan Valente esteve isolado durante um dia com o pai, no piso 10 do IPO do Porto. O adolescente de 14 anos, que luta contra um cancro na próstata, sofreu um pico alto de febre após uma sessão de quimioterapia e foi internado, mas antes teve de fazer o teste à Covid-19, que se revelou negativo. Só depois, o jovem seguiu para o internamento na Pediatria, no piso 12. "Está toda a gente focada na Covid-19, mas os meninos e os adultos que têm a doenç...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento