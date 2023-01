A estrela do futebol Pelé e o Papa emérito Bento XVI morreram com dois dias de diferença e o mundo presta-lhes homenagem por estes dias. Os dois encontraram-se em 2005 e o momento ficou registado para a posteridade.

Pelé encontrou-se com Bento XVI em Colónia, na Alemanha, a 20 de agosto de 2005, apenas quatro meses após Joseph Ratzinger ser eleito Papa da Igreja Católica.

As imagens do encontro mostram Pelé a apertar a mão a Bento XVI e a beijar o Anel do Pescador, um dos grandes símbolos papais.