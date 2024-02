"Deixei o meu anterior companheiro porque eu precisava de sexo, de mais sexo. Talvez as pessoas não estejam muito habituadas a ouvir isto, especialmente se for dito por uma mulher. Mas também talvez as pessoas omitam demasiado as suas vontades, tanto na hora de falar como no momento de ouvir. Eu gosto de sexo. Se parecer demasiado frívolo ou até desavergonhado, posso reformular: gosto de fazer amor. Deem-lhe o nome que quiserem, mais romântico ou mais brejeiro, mais carnal ou mais apaixonado, mais respeitoso ou mais depravado. Seja qual for a palavra que encontrem, pois é disso mesmo que eu gosto, e é disso mesmo que eu preciso."Para ler em Máxima.pt