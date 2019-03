Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O fim de semana são dois dias e o carnaval são três. Prepare-se para chuva e baixa de temperaturas

Céu nublado em vários distritos de Portugal Continental durante esta sexta-feira.

08:24

O fim de semana são dois dias e o carnaval são três mas, se está a pensar passear e festejar a época mais divertida do ano, escolha um disfarce quentinho porque as temperaturas vão baixar e a chuva pode estragar alguns planos.



De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta sexta-feira pode contar com uma ligeira descida das temperaturas em todas as regiões de Portugal, sendo que o céu vai estar muito nublado durante a manhã.



Para Lisboa são esperadas máximas de 19 graus, 17 para o Porto e 22 para Faro.



No que diz respeito ao fim de semana, é ainda esperada uma descida da temperatura máxima entre dois a três graus celsius, mas a chuva só chega mesmo na próxima segunda-feira, véspera de carnaval, segundo avança a mesma fonte.