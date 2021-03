'O futuro é de esperança': Graça Freitas diz que Portugal vai conseguir controlar o vírus da Covid-19

A diretora da Direção-geral da Saúde (DGS) deixou uma mensagem aos portugueses para marcar um ano da pandemia da Covid-19 na qual refere que o último ano foi de "enorme pressão para as nossas vidas".

"Uma pressão a todos os níveis: pressão sanitária da doença, do sofrimento, da morte, a pressão psicológica associada ao medo, ao medo do desconhecido, mas também, depois, ao medo daquilo que fomos conhecendo em termos do impacto do vírus", disse Graça Freitas na mensagem publicada no Twitter da DGS.

Graça Freitas termina a mensagem a dizer que "o futuro é de esperança. Estou convicta que à medida que formos tendo imunidade, mesmo que a imunidade não seja perfeita, vamos adquirindo resistência ao vírus, vamos conseguir controlá-lo". "Vamos conseguir retomar os nossos hábitos", remata a diretora da DGS.