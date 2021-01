O longo suspiro de Marta Temido e o que isso pode significar

No final da conferência de imprensa, realizada esta segunda-feira, durante a qual informou sobre o estado da vacinação contra a Covid-19 em Portugal, a ministra da Saúde lançou um longo suspiro.Será complexo tentar adivinhar as razões do suspiro de Marta Temido. Pode ter sido devido à conversa longa, ou às perguntas incómodas ou até porque, finalmente, ia colocar a máscara.Talvez nem Marta Temido saiba a razão de tal manifestação não tão espontânea assim. Uma equipa de cientista da universidade de Stanford, nos EUA, descobriu que o suspiro é um reflexo condicionado por uma parte, já identificada, do nosso cérebro.É uma particularidade do ser humano já que suspirar não é um exclusivo da nossa espécie. A generalidade dos mamíferos suspira.No Homem, dizem os estudiosos de Stanford, o suspiro é um reflexo crucial para manter os nossos pulmões saudáveis. O que em tempo de pandemia é relevante. Principalmente, no caso dos políticos, enquanto ainda não são vacinados.