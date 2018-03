"O meu filho não morreu intoxicado. Foi incinerado", diz mãe de vítima dos fogos

Nádia Piazza esperou que o novo bebé nascesse para arranjar coragem de levantar a autópsia do filho de 5 anos.

15:23

Nádia Piazza soube que estava grávida um dia antes de perder o filho Luís, de 5 anos. Desse 17 de Junho de 2017, em que morreram 66 pessoas e mais de 250 ficaram feridas num dos maiores fogos florestais do País, nasceu a Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, conta a revista SÁBADO.Um mês depois de ter sido mãe pela segunda vez, recebeu a SÁBADO em casa. Falou sobre a revolta que sentiu contra o Estado e os encontros com o Presidente e o primeiro-ministro. Diz-se indiferente às críticas dos socialistas. Até às mais violentas, nas redes sociais.