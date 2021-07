In vino veritas’ é uma frase em latim que significa ‘no vinho está a verdade’, para evocar a sensação de ‘liberdade’ provocada pelo álcool. A expressão completa, da autoria do filósofo Caio Plínio Cecílio Segundo, mais conhecido por ‘Plínio, o Velho’, seria ‘in vino veritas, in aqua sanitas’, que significa ‘no vinho está a verdade, na água está a saú...