O movimento "Fim ao Fóssil" vai continuar esta segunda-feira os protestos com a ocupação do Liceu Camões, em Lisboa, onde o ministro da Economia foi convidado a comparecer. António Costa Silva já recusou o convite e diz que vai contactar esta segunda-feira os ativistas para combinar um encontro.



O ministro disse à Lusa que a contestação contra a sua pessoa, este sábado, na Ordem dos Contabilistas foi “absolutamente legítima” e mostrou-se “solidário” com os ativistas.









