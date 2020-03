"O Paracetamol é a melhor escolha": Infarmed recomenda toma perante estados febris

António Faria Vaz, vice-presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) defende que não existem dados científicos que confirmem o agravamento da infeção pelo novo coronavírus por causa da toma de ibuprofeno. Ainda assim, o responsável aconselha preferencialmente a toma de paracetamol perante estados febris.

CM - Em plena pandemia da doença Covid-19, é ou não seguro tomar ibuprofeno?

António Faria Vaz - O ibuprofeno, tal como todos os medicamentos, tem um perfil de segurança que está estabelecido. Partindo deste pressuposto, em todas as indicações em que o ibuprofeno foi aprovado, certamente que a relação benefício-risco continua a ser favorável. Não há uma alteração significativa desse perfil em nenhum dos estudos recentemente publicados.

- A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou recentemente um aviso em que sublinha que os medicamentos à base deste componente poderiam prejudicar os doentes que contraíssem o vírus...

- Tratou-se de uma nota não oficial da OMS, mas esta já veio confirmar (a par com a Agência Europeia do Medicamento) que não houve alterações dos benefícios conhecidos deste medicamento, mas claro que a utilização deve ser avaliada por um profissional de saúde e caso a caso, mediante a situação clínica específica. No caso da utilização em automedicação, deve ser usado na menor dosagem e durante o mais curto espaço de tempo possível, nunca devendo este ser superior a três dias.

- O Infarmed aconselha então o uso do paracetamol em vez do ibruprofeno?

- Sim. Em situações febris, o paracetamol é sempre considerado a primeira escolha.



Cátia Matias, mãe em isolamento

"Há, agora, uma nova dinâmica"

"Está tudo a correr bem e estamos a conseguir conciliar bem esta experiência do teletrabalho com o bebé. Se, por um lado, ter um bebé em casa exige muito mais atenção, por outro lado torna a nossa gestão mais fácil porque, como outro bebé, tem as rotinas muito bem estabelecidas e programadas", congratula-se Cátia Matias, mãe de um único filho com um ano e meio de idade.

Portanto, o que Cátia tem feito é seguir o mesmo ritmo que o filho já tinha na creche. "Talvez com o passar dos dias as rotinas possam descambar um bocadinho, mas vamos tentar aplicar as mesmas regras e horários: a mesma hora de acordar, de fazer a sesta e de adormecer, e é nesses períodos que aproveito para trabalhar", conta.

O marido ainda continua a trabalhar, o que "por um lado é bom porque passa a mensagem que a vida continua lá fora mas por outro lado causa um maior desconforto e ansiedade", explica. "E isto porque eu estou em isolamento voluntário de forma a proteger-me a mim, ao meu bebé e à minha família mas, por outro lado, o pai continua a expor-se diariamente", lamenta Cátia, mas fazendo um esforço para lidar da melhor forma com essa incerteza.

Para fazer face ao risco existente, a família tem agora uma nova rotina no que toca à chegada do pai a casa: "Há uma nova dinâmica neste campo: antes era uma festa quando ele chegava a casa, mas agora há outro ritual. O bebé tem de ser resguardado noutra divisão e, quando o pai chega, já traz outra roupa, já tem o banho tomado, de forma a podermos continuar protegidos."