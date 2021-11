"Eu não peço riqueza. O que eu estou a pedir é um tecto para ele viver com dignidade. Só isso.” O apelo é de Nivalda Chagas, mulher e cuidadora de um ex-combatente de 74 anos, doente com Alzheimer e Parkinson. O casal está prestes a ser despejado de uma subcave onde vive há 33 anos. Até já há sentença do tribunal nesse sentido.