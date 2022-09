O que pode e o que não pode roubar em hotéis sem sofrer as consequências?

A o chegar a um hotel boutique em Londres recentemente, ouvi a frase mais mágica que se pode ouvir: "Fizemos-lhe um upgrade para uma suite."

Entre as minhas novas regalias, encontrava-se um mini-bar gratuito. Quando fiz o check out, esvaziei diligentemente todo o seu conteúdo para a minha mala. O chocolate artesanal com pedaços de massa azeda, os bomboms de menta, as saquetas de tisanas e as águas tónicas Fever-Tree eram uma escolha óbvia. Porém, não consegui parar por ali. Também levei comigo as batatas fritas com sabor a carne assada e o sumo de arando – apesar de detestar ambos – bem como, admito, tudo o resto.





