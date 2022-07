Os municípios do Porto, Vila Nova de Gaia e Gondomar poderão avançar com a construção de uma nova via circular intermédia, entre a VCI e a A41. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pelo autarca do Porto, Rui Moreira, na reunião do executivo municipal. Questionado pelo vereador do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, sobre o foco de poluição na Via de Cintura Interna, provocado pelos camiões, Rui Moreira explicou que esse é um problema antigo.









