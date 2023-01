Exatamente seis dias após a morte, realizam-se esta quinta-feira, no Vaticano, as exéquias fúnebres do Sumo Pontífice Emérito Bento XVI. A missa é presidida pelo Papa Francisco e concelebrada por 125 cardeais e mais de 400 bispos de todo o Mundo. À esquerda do altar, sentam-se autoridades e convidados.









Ver comentários