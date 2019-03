Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O último adeus emocionado à mãe do bebé milagre

Familiares e amigos participaram no funeral de Catarina

Por Aureliana Gomes | 01:30

Hoje estou em paz. O luto já o tinha feito há três meses, mas precisava do desfecho". As palavras são de Maria de Fátima Branco, esta sexta-feira, no funeral da filha, Catarina Sequeira, de 26 anos.



Cerca de duas centenas de familiares e amigos juntaram-se na igreja de Santa Marinha, em Crestuma, Vila Nova de Gaia, para prestar a última homenagem à jovem que foi mantida em suporte de vida até ao nascimento do filho Salvador, nesta quinta-feira.



"Estive sozinha com ela, chorei, gritei, mas agora estou com força", revelou ao CM a mãe no final da cerimónia. A família e o pai de Salvador, Bruno Sapolo, vestiram-se de amarelo - a cor preferida de Catarina.



A eucaristia foi marcada pela homilia do padre Domingos Aido, que destacou o "misto de sentimentos" que estava a viver.



"O meu pensamento vai para duas mães, uma que sofre pela perda da filha e outra que muito sonhou durante as primeiras semanas de gravidez e que depois, quando a morte se apoderou dela, continuou a ser o suporte do seu filhinho", disse o pároco, referindo que agora Salvador deverá ser motivo de alegria.



"Apesar de muito sofrimento da família, o Salvador é uma luz que nasceu para iluminar a tristeza nesta hora", a toda a família, salientou o padre, que recordou ainda o trabalho "excecional" da equipa médica do Hospital S. João.



No final da eucaristia, uma amiga homenageou Catarina "Ficas na nossa memória pela amiga que foste", disse.



O corpo de Catarina foi cremado no Crematório de Paranhos.



Está estável e já respira sozinho

"O Salvador está estável, com boa evolução e já sem necessidade de ventilação mecânica invasiva." A informação foi avançada esta sexta-feira em comunicado assinado pelo conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto.



O bebé nasceu quinta-feira com 31 semanas e 6 dias de gestação, às 04h32. Salvador pesou à nascença 1,7 quilos, "um peso muito bom e adequado para um bebé prematuro", considerou a chefe do serviço de neonatologia, Hercília Guimarães.



A especialista adiantou, algumas horas após o nascimento, que "não há nada que indique que vá haver uma sequela para o bebé" pelo facto de nas últimas 19 semanas de gestação a mãe estar em morte cerebral.



"Estamos confiantes que vai correr bem", acrescentou Hercília Guimarães. A médica estimou que, se a evolução for favorável, "o bebé deverá sair do hospital dentro de três semanas a um mês".



Salvador nasceu com 40 centímetros. No útero, o seu crescimento ocorreu normalmente, sempre com avaliações semanais favoráveis por parte da equipa multidisciplinar.



Bruno ajudou a carregar urna da companheira

Com uma camisola amarela vestida (a cor preferida de Catarina), Bruno Sapolo acompanhou a companheira na "última viagem".



O jovem carregou, esta sexta-feira, a urna da companheira juntamente com os irmãos de Catarina Sequeira.



"Bebé tem o nariz do pai e os olhos da minha filha"

Maria de Fátima ainda não teve coragem de ver o neto, mas confessou ao CM que já o ama, como ama os outros netos.



"Sei que tem os olhos da mãe e o nariz do pai. Ainda não tive coragem de o ver, mas amo o meu neto", disse, lembrando que se "tiver o feitio da mãe, o pai vai ter muito trabalho".



"Não será fácil, mas será muito feliz", frisou.